Северокорейский кинематограф

© KBS

КНДР была основана в сентябре 1948 года, а уже в следующем году вышел первый художественный фильм «Моя родина». В 70-е годы тогдашний лидер страны Ким Ир Сен установил систему единоличной власти, и с того времени вся отечественная киноиндустрия работала на прославление культа личности Ким Ир Сена и его семьи. В Северной Корее нет фильмов, рассказывающих о преступлениях и критикующих пороки общества. Однако сегодня в северокорейских фильмах иногда можно увидеть истории трогательных отношений в семье, добрых соседей, героев, живущих надеждами и мечтами. О том, как делаются фильмы в Северной Корее, и в чём их особенность, расскажет профессор Чон Ён Сон из исследовательской группы гуманитарных проблем воссоединения Университета Конгук.