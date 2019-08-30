Поправки в Конституцию КНДР укрепили статус Ким Чон Ына

29 августа в Пхеньяне состоялась вторая сессия Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва. Она, как оказалось, была нацелена на укрепление статуса Ким Чон Ына в качестве лидера страны. В частности, в Основной закон добавлен параграф, который гласит, что «председатель Госсовета КНДР избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом Верховного народного собрания». В этой связи возникает вопрос, зачем нужно было это делать, если Ким Чон Ын и так обладает абсолютной властью. Официально Верховное народное собрание является главным законодательным органом Севера, обладающим огромными полномочиями. Но фактически оно не имеет реальной власти и представляет собой лишь средство придания власти законного обоснования.





В ходе первой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва в апреле этого года Ким Чон Ын был единодушно переизбран на высший пост исполнительной власти - председателя Госсовета КНДР. Через четыре месяца его полномочия были официально расширены. На этот раз привлекает внимание пункт, согласно которому председатель Госсовета не избирается депутатом. Таким образом, данный пост приобретает гораздо более высокий статус. Это подтверждает заявление председателя Президиума ВНС Чхве Рён Хэ о том, что «председатель Госсовета КНДР избирается Верховным народным собранием в качестве верховного лидера партии, государства и вооружённых сил КНДР в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа».





Тут следует отметить два момента. Первый касается стремления Ким Чон Ына придать КНДР имидж «нормального государства», в котором соблюдаются законодательные нормы и правила согласно воле народа. Второй момент касается северокорейской традиции передачи власти по наследству старшему сыну. Но Ким Чон Ын старшим не является. Это отступление он восполняет поправками в Конституцию, чтобы упрочить своё положение. Предполагается, что такая ситуация может указывать на сохранение некоторой угрозы для политической власти Ким Чон Ына.



