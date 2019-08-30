Потребительские и деловые настроения в РК снижаются

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Индекс деловой активности в промышленности РК упал до минимальной за полгода отметки. Потребительские настроения также снизились до минимума за последние два с половиной года. По данным Банка Кореи, представленным 29 августа, индекс деловой активности (BSI) составил 69 пунктов, понизившись на 4 пункта по сравнению с прошлым месяцем. Показатель впервые с февраля упал ниже 70-ти пунктов.

Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Индекс для компаний-производителей снизился на 5 пунктов, составив 68 пунктов, а для непроизводственных компаний - на 2 пункта до 70 пунктов. Особый спад отмечен в отрасли электроники и средств связи - на 11 пунктов до 72-х пунктов.

Эксперты полагают, что дестабилизация ситуации напрямую и косвенно связана с влиянием экономического давления со стороны Японии. В Банке Кореи сообщили, что снижение индекса связано с ужесточением конкуренции между небольшими производителями запчастей на фоне снижения спроса на внутреннем и внешних рынках, а также с влиянием ограничительных мер Японии и торгового конфликта США и Китая. Между тем, индекс опережающих индикаторов, указывающий на прогнозы состояния экономики в следующем месяце, повысился на 1 пункт.

Индекс потребительских настроений составил в августе 92,5 пункта. Это на 3,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Индекс экономической активности (ESI), включающий индекс деловой активности и потребительский индекс сократились на 0,8 пункта, составив 88,4 пункта. Между тем, в правительстве отмечают, что нынешнее увеличение бюджета, несмотря на рост госдолга, является необходимым шагом для поддержки экономики.