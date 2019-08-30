Исключение РК из «белого списка» Японии и ответные меры Сеула

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28 августа премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён выразил сожаление по поводу продолжения Японией неприемлемых действий. Он потребовал от Токио не усугублять ситуацию и начать диалог. В тот же день Япония исключила Республику Корея из списка приоритетных торговых партнёров. В этой связи значительно ужесточается процедура контроля экспорта на юг Корейского полуострова японской стратегической продукции и нестратегических товаров, которые, по мнению японских экспертов, могут быть применены в военных целях.

Из списка потенциальных объектов данных ограничений можно исключить только продукты питания и древесные материалы. В перечень стратегических товаров входят 857 категорий. Срок действия разрешения на отдельные поставки был сокращён с трёх лет до шести месяцев. Между тем, специальный режим контроля экспорта, введённый Японией, действует как обычный упрощённый режим, если операция проводится с японской компанией, имеющей возможность самостоятельного контроля за поставками стратегической и другой продукции на уровне её руководства.

В Сеуле считают, что японские меры могут повлиять на ситуацию с поставками 159-ти наименований товаров, которые пользуются спросом и не могут быть быстро заменены. Корейское агентство безопасности торговли и промышленности (KOSTI) на своём сайте разместило списки японских ICP компаний, документов для получения разрешения на вывоз товаров и другую информацию по этому вопросу. Между тем, 28 августа правительство РК провело расширенное заседание министров, обсудив меры противодействия экономическому давлению со стороны Японии. Ли Нак Ён заявил о планах по поддержке развития отечественных отраслей производственных материалов, запчастей и оборудования, на что в течение трёх лет будет выделено более 5 трлн вон или 4,1 млрд долларов. Будут смягчены ограничительные правила, в том числе упрощение системы предварительного технико-экономического обоснования и процедуры отбора исполнителей исследовательских проектов. Также будет стимулироваться взаимодействие научных и деловых кругов. Более конкретные данные озвучены не были, что связано с нежеланием допустить утечку информации в Японию.