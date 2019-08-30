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25-26 августа в Республике Корея проходили первые в этом году учения по обороне территорий в Восточном море, которые нацелены на отработку действий по обеспечению безопасности островов Токто. В госдепартаменте США их назвали «контрпродуктивными» для урегулирования конфликта между Сеулом и Токио. Была озвучена рекомендация о проведении серьёзных двусторонних обсуждений. В первый день манёврами руководили ВМС, во второй день морская полиция. К первой части учений были подключены морская пехота, сухопутные силы и 10 самолётов, в том числе, истребители F-15K.

Таким образом, учения были наиболее крупномасштабными за всё время их проведения. Южнокорейские вооружённые силы впервые задействовали эсминец «Сэчжон Великий», оснащённый системой Aegis, а также силы специального назначения. Сухопутные войска участвовали в подобных учениях впервые. На второй день отрабатывался сценарий нарушения морской территории страны иностранным кораблём.

Эти учения проводятся с 1986 года. Но на этот раз их масштабы были увеличены в ответ на обострение ситуации вокруг Корейского полуострова. Изменилось и название. Обычно подобные учения проводятся дважды в год, в конце каждого полугодия. Но на этот раз в первой половине года они не проводились в связи с напряжённостью в отношениях с Японией. Но Токио продолжал сохранять жёсткую позицию, не желая идти на диалог. В итоге, Сеул принял решение не продлевать срок соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), а затем решил провести учения.

Применение в учениях всех родов войск, и к тому же в широком масштабе, отражает позицию Сеула о готовности противостоять самым разным ситуациями и угрозам. В их числе нарастающее экономическое давление и территориальные притязания Японии, нарушение границ опознавательной зоны ПВО со стороны России и Китая и другие.