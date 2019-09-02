Олимпийская чемпионка Ли Сан Хва выходит замуж

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ли Сан Хва (이상화) и шоумен Кан Нам (강남) объявили о дате предстоящей свадьбы. Церемония бракосочетания состоится 12 октября в одном из столичных отелей.

Будущие молодожёны встречаются почти 1 год. Их первое знакомство состоялось в сентябре прошлого года во время съёмок передачи «Закон джунглей» телеканала SBS. В марте пара публично заявила о своих отношениях, а уже спустя 5 месяцев стало известно о дате их грядущей свадьбы. Недавно прошло знакомство родителей будущих молодожёнов. В настоящее время пара готовится к проведению свадьбы.

Напомним, Ли Сан Хва является двукратной Олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту на дистанции 500 м. В мае этого года она объявила о завершении карьеры в профессиональном спорте. Кан Нам - южнокорейский певец, в 2011 году дебютировал в составе группы M.I.B. Его отец является японцем, мать - кореянкой.