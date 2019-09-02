Певец и композитор Чжэ Хван удивил поклонников новой внешностью

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Южнокорейский певец и композитор Ю Чжэ Хван (유재환) привлёк внимание общественности, похудев более чем на 30 кг. В прошлый понедельник артист поделился своими фотографиями через аккаунт в Instagram.

Ю Чжэ Хван последние несколько месяцев соблюдал строгую диету. В апреле его вес составлял 108 кг. По словам самого артиста, он решил сесть на диету по причине ухудшения здоровья. Лишние килограммы стали причиной смещения позвоночного диска, воспаления пищевода и повышенного артериального давления. Также большое влияние на артиста оказала его мать, которая всё это время переживала за своего сына.

Сейчас Ю Чжэ Хван весит 88 кг. По его словам, он чувствует себя очень хорошо. Он не только восстановил своё здоровье, но и сильно изменился во внешности. Об этом можно судить по реакции поклонников артиста. Ю Чжэ Хван через Instagram поблагодарил всех за оказанную поддержку и дал обещание впредь радовать поклонников новым творчеством.