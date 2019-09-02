Певец Кан Даниэль выбрал имя для своего фан-клуба

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Певец Кан Даниэль (강다니엘) в прошлый четверг опубликовал результаты голосования по выбору названия своего фан-клуба.

Пятое и шестое место заняли названия «El’Do» и «Bell», придуманные самим певцом. Даниэль решил выбрать название «El’Do» после просмотра одной из серий приключенческой саги «Пираты Карибского моря» по пути в город Тэгу для встречи с поклонниками. Выбрав название «El’Do», он хотел подчеркнуть, насколько дороги все моменты, которые он проводит со своими фанатами.

Другое название «Bell» было выбрано по двум причинам: оно очень прекрасно звучит на слух, к тому же в переводе с английского означает «колокол», звон которого оповещает о начале какого-либо события. Победителем стало название «DANITY», которое придумали фанаты артиста. За него было отдано более 38% всех голосов. «DANITY» состоит из имени певца Даниэль (Daniel) и суффикса «ity».