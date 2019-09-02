Командование объединённых сил РК и США будет переведено в Пхёнтхэк к 2021 году

Командование объединённых сил РК и США, которое размещается в сеульском районе Ёнсан, к 2021 году будет переведено на базу Camp Humphreys в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. Большая часть военного корпуса США уже передислоцирована из Сеула. Там остались только штаб командования и отель Dragon Hill, в котором проживают американские военные. Командование вооружённых сил США в РК и восьмой армии США, а также военный госпиталь переведены в Пхёнтхэк в 2017-2018 годах. Завершает работу Американская школа начальной, средней и старшей ступеней. Большой интерес вызывают процедура и сроки завершения переноса базы из Ёнсана в Пхёнтхэк. Изначально правительство планировало завершить строительство большого парка на освободившейся земле к 2027 году. Работы должны были начаться в 2022 году. Однако договорённость по этому вопросу между заинтересованными ведомствами не была достигнута в связи с разногласиями по затратам на рекультивацию загрязнённой земли.





План перевода Командования объединённых сил РК и США на базу в Пхёнтхэке был объявлен 3 июня. Тогда было решено обсудить подробности на рабочем уровне, а процедура передачи земли гражданским властям не началась. 30 августа в администрации президента РК объявили о начале этой процедуры. Также сообщили о проработке плана передачи местным властям земель 26 американских военных баз. Эти базы, согласно плану передислокации военного контингента США в РК, уже переведены в Пхёнтхэк или планируют сделать это. США завершили передачу земель 54-х из 80-ти военных баз, расположенных на территории РК.





На этом фоне интерес вызывает причина, по которой в администрации президента объявили о начале процедуры возвращения ряда земель, которые были заняты под американские базы. В правительстве отмечают, что всё идёт по ранее намеченному плану. Но в ряде кругов высказываются предположения о возможном намерении оказать давление на США. Вашингтон настаивает на значительном увеличении доли РК в разделении расходов на содержание американского военного контингента, а также требует отмены решения о прекращении сотрудничества с Японией по соглашению об обмене военными данными (GSOMIA). То есть, ускорение процедуры перевода военных США может быть выражением недовольства РК нынешней позицией американской стороны. Однако ожидается, что на реальное возвращение земель базы Ёнсан под управление гражданских властей может уйти много времени в связи с многочисленными сопутствующими процедурами. Это касается и других баз. Правительство намерено сначала взять на себя расходы по устранению последствий экологического загрязнения данных территорий, а затем отразить их в ходе переговоров с США по разделению военных расходов.



