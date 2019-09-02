Продюсер (8) 덕분에요

Фраза недели

덕분에요

[Ток-пун-э-ё]

Благодаря вам





Грамматика

덕분 – существительное, которое переводится как «благодеяние, милость». Слово имеет следующий смысл «польза или выгода от какого-либо события или действия», а также «чья-либо помощь или благодеяние». Далее идет окончание, указывающее на какое-либо действие -에. 요 – применяется, так как это выражение неофициально-вежливой стили речи. Это выражение используется для выражения благодарности за какой-либо результат. Обычно перед 덕분에요 добавляется глагол, к примеру 도와주신 덕분에요 «благодаря тому что вы помогли» или 알려주신 덕분에요 «благодаря тому что вы подсказали». Но можно и без вспомогательных глаголов просто сказать 덕분에요.





- 오늘 이 상황을 덕분에 마무리할 수 있었어요.

- Благодаря вам мы завершили сегодняшнюю ситуацию.





- 도움을 못 받았다면 어떻게 됐을 지 몰라요. 덕분이에요.

- Не знаю, что бы случилось без помощи. Все благодаря вам.





- 덕분에 정말 편했어요. 감사합니다.

- Благодаря вам было очень удобно. Спасибо.



