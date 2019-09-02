В понедельник в Пхеньяне состоялась встреча глав МИД КНДР и КНР Ли Ён Хо и Ван И. Это событие имеет особое значение в сложившейся ситуации, когда диалог между Пхеньяном и Вашингтоном зашёл в тупик. Нынешний визит носит официальный характер. В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Пхеньяном и Пекином. В ходе встречи главы иностранных ведомств подчеркнули дружественные отношения и мирное сотрудничество между двумя странами. В то же время некоторые аналитики считают маловероятным тот факт, что визит Ван И состоялся именно по этому поводу. По их мнению, глава китайского МИД прибыл в СК, чтобы обсудить возможный визит председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына в Пекин, а также передать послание о необходимости ускорения темпов северокорейско-американского диалога.

В настоящее время диалог между Пхеньяном и Вашингтоном зашёл в тупик. Встреча лидеров двух Корей и США в пограничном пункте Пханмунчжом в демилитаризованной зоне не принесла ожидаемых результатов – совместная консультация так и не состоялась. Напротив, Пхеньян продолжает провокационные действия, проводя запуски ракет малой дальности и испытания новой ракетной установки. В свою очередь, Вашингтон не планирует сходить с курса давления на Север для активизации двустороннего диалога. Недавно США ввели санкции в отношении частных лиц и судоходных компаний из Тайваня и Гонконга. В Вашингтоне полагают, что они импортировали или экспортировали товары, технологии и услуги в интересах КНДР. Ранее, 27 августа, госсекретарь США Майкл Помпео назвал Север страной, позволяющей себе «мошенническое» поведение. Такое заявление было сделано 4 дня спустя, после того как глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал Помпео «ядовитым растением американской дипломатии» и пообещал развеять надежды США на то, что санкции приведут к каким-либо изменениям. Замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 31 августа в ответ на высказывание Майкла Помпео заявила о том, что все надежды на продолжение диалога исчезают, и в данной ситуации Вашингтон должен пересмотреть свою политику в отношении Севера.

Пхеньян часто обращается к Пекину, когда отношения с США осложняются. Лидер КНДР Ким Чон Ын уже четыре раза посетил Пекин для консультаций с председателем КНР Син Цзиньпином. К тому же на фоне ослабления союза РК, США и Японии вследствие ухудшения отношений между РК и Японией, Пхеньян, Пекин и Москва активно укрепляют партнёрские связи. Это в конечном итоге укрепляет позиции Севера в диалоге с США. К слову, ранее Пхеньян заявлял о готовности к проведению рабочих консультаций до конца этого года.



