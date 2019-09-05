Исключение РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии

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В июле этого года японские власти приняли меры по ограничению поставок в Республику Корея трёх ключевых сырьевых материалов для производства полупроводников, а вторым этапом санкционных мер стало исключение из «белого списка» приоритетных торговых партнёров. Более подробно о сложившейся ситуации мы поговорим с профессором Ким Гван Сок из Института международных исследований университета Ханян.





Япония отныне проводит тщательную проверку по каждому случаю отправки за рубеж всей продукции, и такой подход можно связать с мерами экономического возмездия. Японские власти решили ограничить поставки в Корею ряда важных производственных материалов. Сам процесс их экспорта может быть затянут на 90 дней, что чревато сбоями в работе предприятий. Изначально речь шла о фторированном полиимиде, фоторезистах и фтористом водороде. Но с исключением из «белого списка» практически все товары подвергаются жёсткому контролю. Исключением являются только продукты питания и древесные материалы.





Согласно последним мерам Японии 1.120 наименований стратегических товаров, которые ранее Республика Корея могла беспрепятственно закупать, переведены в категорию объектов контроля. Если прежде южнокорейские компании, получив разрешение на закупку определённого товара, могли пользоваться им в течение трёх лет, то теперь такое разрешение действует лишь полгода. Кроме того, срок рассмотрения заявок увеличен с одной недели до трёх месяцев. Ограничения могут затронуть и нестратегические товары, которые, по мнению японских властей, пригодны для использования в военных целях. Таким образом, южнокорейские компании, работающие с Японией, могут столкнуться со значительными трудностями. В первую очередь, можно ожидать ухудшения структуры расходов компаний, которые теперь будут вынуждены затрачивать больше времени и средств на ввоз материалов из Японии. На то, чтобы найти других поставщиков, потребуются дополнительные средства и время. Ситуация способна затронуть те отрасли южнокорейской экономики, которые зависят от поставок японского сырья и оборудования. Корейский институт экономических исследований провёл исследование среди тысячи южнокорейских компаний по вопросу вероятного влияния японских ограничительных мер. По прогнозам, они приведут к снижению продаж на 2,8% и операционной прибыли на 1,9%.





Для начала можно выделить два подхода Японии – меры возмездия экономического характера и в сфере безопасности. Сеул отказался продлевать срок действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), ранее заключённого с Японией. В этой связи японские власти получают возможность в будущем отнести Республику Корея к категории потенциальных противников. Поэтому учения у островов Токто и другие подобные действия могут ещё больше обострить напряжённость. Что касается экономических мер, то тут можно говорить о возможном повышении таможенных пошлин и налога на морские перевозки. Это метод Трампа. Возможно также усложнение условий денежных переводов, а следовательно и обмена между деловыми кругами. Нельзя исключать возможность ужесточения визового режима. То есть, Япония может принять дополнительные санкции.





Если Сеул и Токио не смогут договориться об улаживании конфликта, то японская сторона может пойти на дополнительные санкции в сферах финансов, безопасности, пошлин, визового режима. Эксперты полагают, что японская сторона будет регулировать степень давления в зависимости от последующих действий Сеула. Именно поэтому южнокорейское правительство активно работает над обеспечением технологической независимости. В течение трёх лет планируется выделить на новые разработки и исследования 4 млрд долларов. Огромное внимание уделяется проектам с высоким уровнем технологичности, а также товарам, поставки которых можно быстро и эффективно заменить. Другими словами сейчас правительство прилагает усилия для того, чтобы приобрести экономическую независимость. Таким образом, нынешняя угроза может стать трамплином для качественного скачка в развитии.





В краткосрочной перспективе Республика Корея столкнётся с трудностями в производстве, а Япония - со снижением экспорта. Ослабнет и туристический обмен. Но если разбираться в том, кто же столкнётся с набольшими убытками, то последует однозначный вывод – Япония, поскольку южнокорейской стороны всегда был дефицит в торговле с Японией. Если в результате нынешнего спора Япония столкнётся со снижением своего профицита, то это ударит, прежде всего, по японским компаниям, которые активно работают с южнокорейским рынком. К тому же экономическая ситуация в Японии куда более сложная, чем в РК. Такое явление как «потерянные 20 лет», указывающее на длительный экономический застой в Японии, перерастает в «потерянные 30 лет». Если в Республике Корея всё внимание сосредоточено на том превысит ли рост экономики 2%, то в Японии озабочены тем, будет рост японской экономики положительным или отрицательным. Любой конфликт в этой ситуации может обернуться плачевными последствиями для Японии.





Республика Корея готовится к затягиванию японских ограничительных мер. При этом в Сеуле готовы к диалогу. Развитие ситуации в отрицательном русле можно предотвратить только диалогом, поэтому сторонам следует сосредоточиться на скорейшей нормализации отношений.