Пианист классической и современной музыки Ким Гван Мин





Рубрику «Классика и джаз» августа мы украсили известным работами южнокорейского композитора и пианиста классической и современной музыки Ким Гван Мина. В основном музыкант исполняет музыку жанров нью-эйдж, отличающуюся расслабляющим и лёгким звучанием, джаз и баллады. Ким Гван Мин является одним из наиболее популярных и востребованных южнокорейских пианистов в стране.

Свой первый официальный альбом под названием «Письмо с земли» с композицией «Утро» он выпустил в 1991 году. Диск получил тёплые отзывы как музыкальных критиков, так и широкой аудитории. Стоит отметить, что альбом пианист посвятил памяти своего покойного друга – талантливого исполнителя и автора эстрадных песен Ю Чжэ Ха, безвременно ушедшего в раннем возрасте, в двадцать пять лет.

А настоящий большой успех пришёл пианисту Ким Гван Мину в 1993 году, когда он представил свету свой второй регулярный альбом под названием 'Shadow Of The Moon' или «Тень луны», который считается одним из лучших пластинок в его дискографии. А открыл нашу рубрику один из наиболее популярных треков из второго регулярного альбома – инструментальная композиция под названием «До встречи!» в исполнении пианиста Ким Гван Мин. Далее в эфире мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей ещё одну популярную работу из того же альбома исполнителя. На наших волнах прозвучала душевная и тёплая композиция, хорошо известная широкой публике как в Корее, так и за её пределами, так как её отрывок регулярно звучал в одной рубрике популярной телепередачи «Концерт-комедия» телекомпании KBS. Это была инструментальная композиция «По пути домой» в исполнении пианиста Ким Гван Мина.

Музыкальные работы Ким Гван Мина впечатлили многих слушателей в Корее необыкновенной красотой, лиричностью и душевной эмоциональностью. Не исключением стали также работы из его третьего регулярного альбома под названием «Неотправленное письмо», который вышел в 1999 году. Именно в него вошла инструментальная композиция «Хотя сейчас мы далеко», которую сам исполнитель некогда назвал своей самой любимой работой. В эфире прозвучала инструментальная композиция «Хотя сейчас мы далеко» пианиста Ким Гван Мина. Хочется добавить, что многие треки из третьей пластинки приобрели большую популярность в Корее. Среди них можно смело выделить инструментальную композицию «Если бы мог летать» пианиста Ким Гван Мина, которая также прозвучала в рамках нашей рубрики.

В настоящее время в музыкальной копилке этого пианиста насчитываются шесть регулярных альбомов и ряд внеочередных дисков. Надеемся, что он ещё долго будет радовать слушателей своими душевными работами. А в завершение нашей сегодняшней рубрики «Классика и джаз» прозвучала инструментальная композиция «Маленькая лодка» в исполнении пианиста Ким Гван Мина.





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