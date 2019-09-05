Правительство РК стремится остановить экономический спад 

Правительство РК обнародовало дополнительные меры поддержки экономики в связи с нарастанием внешних и внутренних рисков. Фиксируется спад инвестиций и экспорта, замедляется рост потребления. Правительство поставило цель предотвратить ухудшение ситуации путём крупных финансовых вливаний. То, что нынешняя ситуация вызывает беспокойство, подтвердил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги. Он объяснил это влиянием сразу нескольких факторов, в числе которых рост нестабильности на глобальных рынках, а также экспортные ограничения со стороны Японии. Нельзя не упомянуть и о неэффективности ряда экономических реформ. Поэтому власти намерены во втором полугодии максимально поддержать активность экономики. По словам Хон Нам Ги, правительство работало над пакетом соответствующих мер после объявления направлений экономической политики на второе полугодие. Это говорит о серьёзном отношении к нынешней ситуации.





Во главе объявленных мер стоят финансовые вливания. В сентябре правительство намерено реализовать 75% дополнительного бюджета, затратив 3 млрд долларов. Различные фонды выделят ещё 1 млрд долларов. Кроме того, инвестиционные планы госструктур, рассчитанные на следующий год, будут частично реализованы во второй половине этого года. Их объём составит 1 трлн вон или 830 млн долларов. Таким образом, общая сумма инвестиций в госсектор составит в этом году 55 трлн вон или 46 млрд долларов. Будут реализованы и различные меры поддержки частного бизнеса, прежде всего, малого и среднего, а также экспортных компаний. Правительство с начала года использует в качестве средства улучшения экономической ситуации расширенные финансовые вливания. Нынешние меры нацелены на укрепление этой политики путём достижения рекордного уровня вложения в экономику бюджетных средств.





Причина экономических трудностей, с которыми столкнулась РК, заключается в комплексном влиянии целого ряда негативных факторов. Это торговая война США и Китая, ухудшение ситуации на рынке полупроводников, экспортные ограничения со стороны Японии и другие. Ухудшаются все экономические показатели: деловая и потребительская активность значительно снизилась, а индекс экономической активности в августе составил 88,4 пункта. Это худшая отметка с ноября 2012 года. Аналогичная ситуация и с ростом потребительских цен, который впервые оказался отрицательным. В этой ситуации правительство намерено остановить спад активными финансовыми мерами.