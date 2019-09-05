Подарок любви

Музыка в КНДР
2019-09-05
#Пять минут о кино l 2019-09-03
Фильм, который мы хотим представить сегодня, не совсем обычный. Во-первых, это фильм о Северной Корее, что уже является интересным фактом. Во-вторых, режиссёр этого фильма родился и вырос в Северной Корее, и только в начале 2000-х годов бежал на Юг Корейского полуострова. Фильм рассказывает нам реальную историю выживания одной семьи в Северной Корее в провинции Хванхэ-Пукто.
2019-09-05
Волшебный мир корейских сказок
2019-09-05
2019-09-05 12:36:41