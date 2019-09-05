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Подарок любви

#Пять минут о кино l 2019-09-03

Сеул сегодня


Фильм, который мы хотим представить сегодня, не совсем обычный. Во-первых, это фильм о Северной Корее, что уже является интересным фактом. Во-вторых, режиссёр этого фильма родился и вырос в Северной Корее, и только в начале  2000-х годов бежал на Юг Корейского полуострова. Фильм рассказывает нам реальную историю выживания одной семьи в Северной Корее в провинции Хванхэ-Пукто.

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