Рассказ «Хэллоуин» писательницы Чон Хан А

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- На пороге смерти прошу вас… - так начала своё завещание бабушка. – Провести похороны дома в четвёртую пятницу октября. Дом и участок поделить между четырьмя детьми. Магазин передать Сэ Хи.

В последний момент бабушка как будто хотела добавить что-то ещё – её губы дёрнулись, но тут она глубоко выдохнула и покинула этот мир.





죽음에 이르러 부탁하여-

할머니는 유서의 첫머리를 이렇게 썼다.





장례식을 10월 넷째 주 금요일에 집에서 치를 것.

집과 토지를 네 명의 자녀들에게 나눠줄 것.

가게를 정리하여 세희에게 넘길 것.





마지막 순간, 할머니는 뭔가 더 할 말이 있는 것처럼

입술을 들썩였지만 이내 긴 숨을 내쉬고 세상을 떠났다.









Рассказ писательницы Чон Хан А «Хэллоуин», опубликованный в 2016 году в журнале «Корейская литература», начинается со смерти бабушки главной героини. Сэ Хи, которой велено передать магазин, - героиня рассказа, от лица которой ведётся повествование.









- Сейчас ты стоишь на краю утёса. Ты совершила глупость. Деньги закончились, нервы на пределе. Тебе придётся отказаться от себя. Восемь чаш наполнены твоими надеждами и любовью. Ты должна вылить их на землю, а пока этого не сделаешь, перемены не произойдут.

Жестом Даниэль изобразила перевёрнутую чашку. Я взглянула на её руку, зажавшую воздух. Это была худощавая, решительная рука, похожая на руку бабушки. Такую я всегда хотела иметь.





“당신은 지금 벼랑 끝에 서 있어요. 어리석은 판단을 했군요.

돈을 탕진했고, 신경이 날카로워져 있어요.

자기 자신을 버려야 해요.

여덟 개의 컵은 당신이 애착과 희망을 가지고 채운 것들이죠.

그것들은 땅에 쏟아버려야 해요.

그 전엔 아무 변화가 일어나지 않을 거예요“





다니엘은 컵을 거꾸로 드는 흉내를 냈다.

나는 허공을 움켜 쥔 그녀의 손을 보았다. 마르고, 강인한 손이었다.

할머니와 닮은, 언제나 내가 갖고 싶었던 손.

입술을 들썩였지만 이내 긴 숨을 내쉬고 세상을 떠났다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Чтобы смягчить своё одиночество, Сэ Хи тешит себя ложной любовью, ложными надеждами, но всё настоящее произойдёт с ней, лишь когда она откажется от всего ложного. Возможно, бабушка специально отложила похороны, чтобы дать возможность встретиться Даниэль и Сэ Хи и помочь друг другу, ведь они обе в похожих ситуациях.









Писательница Чон Хан А родилась в Сеуле в 1982 году. В 2007 году её дебютный роман «Лунное море» был отмечен на XII конкурсе издательства «Мунхак тоннэ». В 2019 году Чон Хан А стала лауреатом XXIV литературной премии им. Хан Му Сук.