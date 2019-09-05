Новая песня Сонми заняла первые места в музыкальных чартах

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27 августа вышел новый сингл Сонми 'LaLaLay' (날라리), который сразу занял лидирующую строчку музыкальных чартов. Через четыре часа после выпуска песня заняла первые места. А группа X1 успешно дебютировала с мини-альбомом 'Emergency: Quantum Leap'. Песня к альбому 'Flash' продолжает занимать лидирующую позицию не только в южнокорейских, но и зарубежных музыкальных чартах. Между тем Солли рассматривает возможность сняться во второй серии фильма Netflix «Персона». Если съемка состоится, то это будет второй фильм для Солли. Сможем ли бы увидеть Солли, пока не известно, но можно с уверенностью сказать, что эта «персона» является самой уникальной и яркой. Подробности обо всем этом мы расскажем вам в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса».