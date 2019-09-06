Глава 14. Ким Чхун Чху (1)

Ким Чхун Чху является 29-ым королем Силла. Он был внуком короля Чин Чжи и поддерживал тесные отношения с Ким Ю Сином. Их крепкую дружбу скрепляли родственные узы. Дело в том, что жена Чхун Чху была младшей сестрой Ю Сина – Мун Хви. Как свидетельствует историческая летопись, сестре Ю Сина и Чхун Чху суждено быть вместе самим небом.

Однажды По Хи, старшей сестре Мун Хи, приснился необычный сон. Во сне она была на горе Соак. Там она сходила по малой нужде, после чего вся столица заполнилась мочой.

На следующее утро По Хви рассказала сестре о своём странном сне. Мун Хви подумала, что это хороший знак, поэтому предложила продать ей этот сон. По Хви спросила: «Чем ты будешь платить?»

Будущая жена нашего героя ответила: «Думаю, что шёлковой юбки будет достаточно». Итак, сделка состоялась.

Прошло 10 дней. Наступил 15-й день первого лунного месяца, и Ю Син вместе с Чхун Чху играли в мяч. Во время игры Ю Син своим мячом случайно оторвал ленту из одежды друга, которая завязывает рубаху. Чтобы пришить ленту обратно, Ю Син предложил Чхун Чху пойти в свой дом. Сначала Ю Син попросил у По Хви о помощи, но она отказалась: «Незамужняя женщина не должна находиться рядом с чужим мужчиной». Но Мун Хви с удовольствием выполнила просьбу брата. Таким образом, состоялась первая встреча будущих супругов. Они быстро сблизились, и их отношения стали серьёзными.

Однажды в доме Ю Сина возник большой скандал. Дело в том, что брат узнал о беременности сестры. Ю Син в ярости кричал: «Как ты смеешь так поступать с родителями? Это же катастрофа».

Генерал запустил слухи о том, что его семья планирует сжечь сестру за непристойное поведение. Когда королева Сон Док поднялась на гору Намсан, Ю Син приказал сжечь дрова во дворе. Королева увидела дым, исходящий из дома Ю Сина, и спросила у подчинённых, что происходит.

Подчинённые ответили: «Ю Син пытается сжечь свою незамужнюю сестру из-за того, что она забеременела». Королева задала вопрос: «От кого она забеременела?» В тот момент рядом с ней находился наш герой Чхун Чху, и Сон Док заметила смущение на лице Чхун Чху: «Это ты! Иди скорее к своей девушке, и спасай её». После приказа королевы Чхун Чху пошёл её спасать, и они поженились. Интересно отметить, что на самом деле, всё это заранее придумал сам генерал, чтобы познакомить Чхун Чху со своей сестрой. Он давно хотел, чтобы его верный друг женился на одной из его сестер.