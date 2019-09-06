Велика вероятность, что РК не будет настаивать на сохранении статуса развивающейся страны по нормам ВТО. По оценке министерства промышленности, торговли и энергетики РК, он не даёт отечественной экономике существенных преимуществ. Другие государства, перед которыми встала данная проблема, также склоняются к решению выйти из списка развивающихся стран.





Статус развивающейся страны в ВТО даёт ряд преимуществ в сфере торговли. В большинстве случаев их суть заключается в меньших ограничениях по тарифам и субсидиям, а также в более длительных сроках отмены тарифов по сравнению с развитыми странами. В этой связи развивающиеся страны имеют больше возможностей для защиты отечественной промышленности. Вопрос о лишении ряда стран статуса развивающихся встал в связи с заявлением президента США Дональда Трампа. 26 июля он призвал реформировать ВТО, указывая на несправедливость предоставления преимуществ богатым странам с развитыми экономиками. Требование было направлено в первую очередь в адрес Китая, а затем Индии. Однако и Республика Корея, являясь членом ряда крупнейших международных объединений, должна быть лишена преимуществ.





Честно говоря, ни одна страна в мире не считает РК развивающейся страной. Кроме того, Тайвань, Бразилия, Объединённые Арабские Эмираты и Сингапур уже объявили о намерении сложить с себя статус развивающихся стран. Из сложившейся ситуации следует, что РК больше не оправдывает статус развивающейся страны, и если она будет настаивать на его сохранении, то это же сделают Китай и Индия. Выходит, что давление США должно сосредоточиться именно на РК. Проблема заключается в слабой конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора. Ряд экспертов утверждают, что отказ от статуса развивающейся страны может создать серьёзные трудности для отечественных производителей. Прежде всего, тарифы на такие ключевые сельскохозяйственные товары как рис, перец и чеснок придётся значительно снизить. Объём государственных субсидий, разрешённых ВТО, будет сокращён. Кроме того, должен быть значительно увеличен импорт риса. Тем не менее, заключение правительства о том, что утрата статуса развивающейся страны не приведёт к экономическим потерям, вполне оправданно.