Президент РК посетил все 10 стран-членов АСЕАН

Президент РК Мун Чжэ Ин завершил программу поездок в Таиланд, Мьянму и Лаос, став первым южнокорейским главой государства, который посетил все десять стран АСЕАН в рамках своего президентского срока. Это показывает, насколько большое внимание правительство уделяет реализации «новой южной политики». Эту политику Мун Чжэ Ин официально представил 9 ноября 2017 года на южнокорейско-индонезийском бизнес-форуме. В её основе принцип «3Р» - People, Peace и Prosperity, что означает «люди, мир и совместное процветание». Регион АСЕАН - это важный торговый партнёр с растущим влиянием также и в мире политики. Страны-члены организации поддерживают дипломатические отношения с КНДР, благодаря чему они могут оказывать влияние на ситуацию на Корейском полуострове.





В ходе поездки Мун Чжэ Ин сделал большой акцент на цели совместного процветания. При этом вопросу налаживания мира на Корейском полуострове он уделил меньше внимания, чем раньше. Это, вероятно, связано с застоем в диалоге КНДР и США и с непростой ситуацией вокруг Севера. Фокус был сделан на повышении уровня экономического сотрудничества РК с Таиландом, Мьянмой и Лаосом. Это, вероятно, связано с неотложностью укрепления сотрудничества с АСЕАН на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Сегодня постоянно растёт важность этого региона в качестве производственной базы, рынка сбыта и объекта для инвестиций.





Внимание привлекает и выстраивание структуры сотрудничества РК и стран бассейна реки Меконга. В Лаосе Мун Чжэ Ин посетил объекты реализации совместных проектов на реке. Там он озвучил видение дальнейшего сотрудничества «Mekong Vision», которое содержит три больших плана. Это организация обмена опытом развития РК, обеспечение устойчивого процветания, а также мира и совместного процветания. Мун Чжэ Ин заявил о планах оказать помощь в строительстве авто- и железных дорог, а также портов, которые свяжут страны региона. По его словам, для процветания региона нужно максимально уменьшить разницу в развитии входящих в него стран, для чего и требуется развитая инфраструктура.



