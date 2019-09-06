Правительство РК просит скорейшего переноса военных баз США

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Командование вооружёнными силами США на Корейском полуострове продолжит сотрудничество с южнокорейским правительством по вопросу скорейшей передислокации своего военного контингента. О начале освобождения 26-ти земельных участков, занимаемых американскими военными, было объявлено ещё 30-го августа. Эти базы, согласно плану передислокации военного контингента США, уже переведены или будут переведены в город Пхёнтхэк провинции Кёнгидо.

54 из 80-ти военных баз, расположенных на территории Республики Корея, уже переданы южнокорейской стороне. Основная часть военной базы в сеульском районе Ёнсан уже переведена на базу Camp Humphreys в Пхёнтхэке. Сейчас в Сеуле остались лишь штаб командования объединёнными силами, а также отель Dragon Hill, в котором размещаются американские военные и приезжающие в командировку сотрудники администрации США. Командование вооружённых сил и восьмой пехотной армии США, а также военный госпиталь переведены в Пхёнтхэк в 2017-2018 годах. Завершает работу Американская школа начальной, средней и старшей ступеней.

Штаб командования объединёнными силами будет переведён в Пхёнтхэк до конца 2021-го года одновременно с получением южнокорейскими военными контроля над своими войсками в военное время. Изначально правительство планировало начать строительство большого парка на освободившейся земле в 2022-ом году и завершить его к 2027-му году. Однако договорённость по этому вопросу между заинтересованными ведомствами не была достигнута в связи с разногласиями по затратам на рекультивацию загрязнённой земли.

По мнению некоторых экспертов, начав процедуру возвращения ряда земель, южнокорейское правительство пытается оказать давление на США, которые выразили недовольство прекращением сотрудничества между Сеулом и Токио в обмене военными данными. Однако в администрации президента и министерстве обороны сообщили, что всё идёт согласно плану.