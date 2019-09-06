Президент РК Мун Чжэ Ин посетил Таиланд, Мьянму и Лаос

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6 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил визит в Таиланд, Мьянму и Лаос. Как отметили в администрации президента, глава государства выполнил своё предвыборное обещание посетить все десять стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и заложил прочный фундамент для реализации «новой южной политики» Сеула.

Первой страной в программе поездки стал Таиланд. Во время встречи с премьер-министром Прают Чан Оча южнокорейский лидер предложил объединить усилия для создания общей системы реагирования на вызовы четвёртой промышленной революции. В рамках совместного бизнес-форума президент принял участие в презентации сводного бренда «Brand K» отечественных предприятий малого и среднего бизнеса, призвал южнокорейские предприятия к активному выходу на рынок Таиланда.

Затем Мун Чжэ Ин отправился с официальным визитом в Мьянму. В ходе встречи с государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи достигнута договорённость об укреплении двустороннего сотрудничества. 5 сентября президенты Республики Корея и Лаоса Мун Чжэ Ин и Буннянг Ворачит подробно обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество с АСЕАН. Стороны отметили наличие огромного потенциала в сотрудничестве в рамках «новой южной политики» Сеула и политики развития Лаоса.

В администрации президента отметили, что в ходе пятидневной поездки глава государства заручился поддержкой в реализации «новой южной политики» Сеула и построения мира на Корейском полуострове.