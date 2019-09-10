Судостроительная отрасль РК восстанавливается

Южнокорейская судостроительная отрасль закончила десятилетний период спада. В этом году четыре месяца подряд РК занимает первое место по объёму заказов и по их общей сумме. Отечественная профильная отрасль сохраняет высокую конкурентоспособность в производстве СПГ-танкеров и крупных танкеров VLCC. В период с января по август южнокорейские компании получили 24 из 27 заказов на СПГ-танкеры на мировом рынке. В случае с крупными танкерами показатель 10 из 17. Если из объёма мировых заказов исключить те, которые были сделаны Китаем и Японией и ими же выполнены, то РК, по факту, получила почти все заказы. В указанный период объём производства в судостроительной отрасли РК вырос на 14% в годовом исчислении, составив 6 млн 760 тыс. компенсированных валовых регистровых тонн (CGT).





Улучшение показателей в судостроении является результатом улучшения ситуации на мировом профильном рынке и серьёзной реструктуризации. До середины 2000-х годов южнокорейское судостроение сохраняло лидерство на рынке, являясь одним из основных сегментов экспорта. Но ситуация начала меняться после глобального финансового кризиса 2008 года. Цены на суда упали на 40%. На этом фоне усилилось давление со стороны китайских производителей, предлагавших более низкие цены. В итоге в 2011 году РК уступила первенство Китаю. Затем началась нехватка заказов. В 2014 году во время резкого снижения цен на нефть фиксировались значительные убытки в сегменте плавучих нефтедобывающих платформ.





В 2015 году под руководством правительства в РК началась масштабная реструктуризация судостроения. Некоторые компании были вынуждены закрыться. Другие попали под конкурсное производство. Крупнейшие предприятия, в числе которых Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries, приняли серьёзные меры по выходу из кризиса. Это и постепенное налаживание ситуации на мировом рынке судостроения дали положительные результаты. Эксперты полагают, что нынешнее восстановление показателей профильных компаний РК не станет временным явлением. Рост наблюдается с первого квартала, и эта тенденция, как ожидается, продолжится. В министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщают, что Россия, Катар и Мозамбик планируют объявить заказы по крупным проектам.



