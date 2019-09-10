Продюсер (9) 감 떨어졌어

Фраза недели

감 떨어졌어

[Кам ттор-о-чжёт-со]

Вкус потерял





Грамматика

감 – это «чувство, ощущение, мысль, вкус». В этом случае понимается как «вкус». Если, например, скажем как 감이 있다 , то это можно перевести как «хороший вкус». Далее глагол 떨어지다, что означает «упасть». Но здесь он употреблен в переносном значении: «не достигает соответствующего уровня». 성적이 떨어지다 «оценка ниже допустимого уровня», 외모가 떨어지다 «внешность хуже средней» и т.д. К глаголу добавлены глагольный суффикс прошедшего времени –었- и окончание разговорной речи -어. Все вместе 감 떨어졌어.

Итак, что значит сегодняшнее выражение 감 떨어졌어? Так говорят, когда человек, у кого хороший вкус, почему-то в этот раз делал что-то не так. Например, кто-то обычно очень хорошо одевается, но сегодня как-то одет не так. То ему можно сказать 감 떨어졌어. Это разговорное и довольно шутливое выражение. А мы это выражение перевели «потерял вкус».





- 오랫동안 글을 안 써서 예전 같지가 않아. 감 떨어졌어.

- Я долго не сочиняла, что сейчас не получается как раньше. Потеряла вкус.





- 아니 갑자기 왜 이렇게 노래를 못 불러? 감 떨어졌어?

- Ты чего так вдруг плохо поешь? Вкус потерял?





- 시간이 지나니까 젊은 친구들처럼 춤을 못 추겠어. 감 떨어졌어.

- С возрастом у меня не получается танцевать как молодые. Вкус потеряла.



