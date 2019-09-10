



Фильм уже назвали одной из лучших романтических мелодрам, вышедших на корейские экраны в этом году. Действие фильма разворачивается в 90-е годы и в начале 2000-х в Южной Корее, поэтому для корейского зрителя этот фильм – ещё и ностальгия по прошедшему времени. В 1994 году в Корее на радио появилась крайне популярная передача «Музыкальный альбом Ю Ёля», которую знают все жители страны. На фоне этой передачи и разворачивается романтическая история любви двух молодых людей, которые любят друг друга, но никак не могут быть вместе…