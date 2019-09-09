В октябре состоится сольный концерт певицы Квон Бо А

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Одна из самых известных певиц в Азии Квон Бо А (권보아) в этом году даст сольный концерт «BoA LIVE TOUR 2019-#mood in SEOUL». По сообщениям продюсерской компании, мероприятие состоится в Сеуле с 26 по 27 октября.

Отметим, это первый сольный концерт Бо А в Корее за последние 10 месяцев. Прошлое выступление состоялось в декабре прошлого года. Зрителей ждут оригинальные представления и высокое качество исполнения. Перед этим артистка планирует дать ряд концертов за рубежом.