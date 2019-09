Два южнокорейских фильма приглашены на Лондонский кинофестиваль

© Lotte Entertainment

Два южнокорейских фильма будут показаны на международном кинофестивале в Лондоне, начало которого запланировано на 2 октября.

Жителям туманного Альбиона будут представлены фильм «Наш дом» (The House of Us/우리집, 2019) режиссёра Юн Га Ын и фильм «Внутри меня» (Inside me, 내안의 그놈, 2019) режиссёра Кан Хё Чжин. Киноленты распределены в две категории: «Путешествие» (Journey) и «Смех» (Laugh). Основу сюжета драмы «Наш дом» составляет тема семейного конфликта и детей. Комедия «Внутри меня» раскрывает популярный сюжет про обмен телами.

Ранее, фильм «Дом колибри» (House of Hummingbird/벌새, 2019) южнокорейского режиссера Ким Бо Ра также был приглашен на международный Лондонский кинофестиваль, где поборется за награду в категории полнометражных фильмов.