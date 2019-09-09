Новости из личной жизни певицы Ben

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Южнокорейская певица Ли Ын Ён (이은영), больше известная под творческим псевдонимом Ben, встречается с директором одного из южнокорейских фондов Ли Уком. Двое влюблённых познакомились друг с другом во время встречи с общими знакомыми.

По информации продюсерской компании Major9, пара встречается уже 3 месяца. Бойфренд певицы Ли Ук также подтвердил данный факт. Он отметил высокие духовные ценности и активную жизненную позицию его подруги. Фанаты Ли Ын Ён радостно восприняли эту новость и через социальные сети пожелали счастья влюблённым.

Ли Ын Ён, в прошлом участница музыкального коллектива Bebe Mignon (베베 미뇽), дебютировала в 2010 году. 4 года спустя она начала свою сольную карьеру. Среди её песен особую популярность у корейских слушателей получили такие хиты, как «По-прежнему страстно люблю тебя» (열애 중), «180 градусов» (180도), «Спасибо, что расстался со мной» (헤어져줘서 고마워).