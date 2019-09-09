В Сеуле назван лес в честь RM из Бантхан Сонёндан

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12 сентября отмечает свой день рождения Ким Нам Чжун (RM) участник популярного музыкального коллектива Бантхан Сонёндан. В этом году артисту исполняется 25 лет. В честь юбилейной даты поклонники творчества певца назвали лес его именем.

31 августа около 250 человек собрались в парке у реки Ханган и приняли участие в посадке 1 250 саженцев спиреи сливолистной. Для этого была собрана немалая сумма - 9 300 долларов США. Участок с саженцами получил название «RM Forest No.1». Известно, что в следующем году планируется провести подобное мероприятие.

Добавим, для Кореи - не редкость, когда фанаты называют в честь своих кумиров участки с саженцами деревьев. В Корее и за её рубежом есть небольшие леса, названные в честь многих южнокорейских исполнителей, включая Со Тхэ Чжи, Сонёсидэ, Тонбансинги и др.