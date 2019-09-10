КНДР предложила США возобновить рабочие переговоры 

Пхеньян предложил Вашингтону возобновить рабочие переговоры. 9 сентября замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи выступила с заявлением, в котором предложила начать переговоры с США в конце месяца. Незадолго до этого в Вашингтоне было озвучено послание о гарантиях сохранения нынешнего северокорейского режима. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что он не желает смены власти в Пхеньяне. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сказал, что все страны имеют право на обеспечение собственной безопасности. Он также обещал предоставить КНДР гарантии безопасности в случае денуклеаризации. В тот же день послание с аналогичным содержанием озвучил специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, пообещав «светлое будущее» для Пхеньяна в случае отказа от ядерного оружия. Он отметил возможность рассмотрения вопроса о снижении масштабов военного контингента в РК. Одновременно Бигэн отметил вероятность поднятия темы создания ядерного арсенала в РК и Японии.





Заявление Чхве Сон Хи можно назвать ответом на вышеуказанные слова американской стороны. Примечательно, что она подчеркнула важность «нового подхода», с которым США должны приступить к переговорам. На этом фоне можно сказать, что стороны проявляют некоторое взаимопонимание по озвученным позициям. Неизвестно, достаточно ли этого для достижения полного согласия. В госдепе пока заняли сдержанную позицию, отметив, что на данный момент никаких конкретных договорённостей о встречах нет. То есть, возможность возобновления диалога появилась, но о полном разрешении двусторонних разногласий говорить рано.





Среди наиболее вероятных сценариев развития событий указывается возможность проведения рабочих переговоров в Нью-Йорке, приуроченных к 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если на переговорах удастся достичь прогресса, то в следующем году можно ожидать третьего саммита КНДР и США. Между тем, Север провёл очередной запуск неопознанных снарядов. Это вызывает интерес к причинам такого поведения Пхеньяна, накануне предложившего вернуться к диалогу. Учитывая заявление Майкла Помпео о правах всех стран на самооборону, можно предположить, что таким образом Пхеньян пытается максимально показать своё право на обеспечение собственной безопасности и сохранение режима.