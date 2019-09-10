РК подала в ВТО жалобу на японские экспортные ограничения 

В среду правительство РК направило жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу введённых Японией ограничений на экспорт. Сеул ссылается на три статьи Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которые нарушила японская сторона. В частности, нарушена первая статья ГАТТ, которая касается общего режима наибольшего благоприятствования в торговле. Согласно ей, страна в отношении которой такой режим действует, должна предоставить условия, которые не менее благоприятны для третьих стран. Однако Япония допустила нарушение, ужесточив меры экспортного контроля по трём наименованиям сырья для производства полупроводников и дисплеев. Затем Япония исключила РК из списка приоритетных торговых партнёров.





Япония нарушила также 11-ю статью ГАТТ, предусматривающую общую отмену количественных ограничений. Если ограничить количество, рыночная цена не будет работать. Это может быть даже более простым и эффективным средством ограничения торговли, чем заградительные тарифы. Южнокорейская сторона считает, что подобные действия нарушают обязательство Японии не вводить экспортные ограничения. Они могут быть введены в особых случаях, если наносится ущерб национальной безопасности. Но при этом речь идёт только о войнах и аналогичных конфликтах. Имеет место также нарушение статьи 10-й ГАТТ о публикации и применении торговых правил. С первого июля правительство Японии ограничило экспорт в РК трёх наименований сырьевых материалов без консультаций с Сеулом.





Первым шагом в процессе разрешения споров после подачи жалобы в ВТО являются консультации между сторонами. Если они окажутся безрезультатными, в ВТО будет создана комиссия для разрешения споров. Рассмотрение на её уровне должно быть завершено в течение шести месяцев с участием в споре третьей стороны. Срок работы комиссии может быть продлён, но в общей сложности он не может превысить девяти месяцев. По итогам рассмотрения составляется отчёт, который должен быть одобрен странами-членами ВТО. Проигравшая страна должна составить план выполнения рекомендаций и решений комиссии. Если же она возражает против отчёта комиссии, то может подать жалобу в апелляционный орган ВТО. В этом случае разрешение спора может быть продлено, и общее время рассмотрения может превысить три года.



