Президент США объяснил причины отставки Джона Болтона 

Президент США Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку с должности своего помощника по национальной безопасности. Аналитики усматривают в этом признаки нарастающей обеспокоенности Трампа в связи с ослаблением его позиции в президентской гонке: для повышение шансов на переизбрание ему необходима крупная дипломатическая победа. В связи с этим американские СМИ высказывают опасения, что Трамп может прибегнуть к опрометчивым решениям по северокорейскому вопросу. Объясняя отставку Болтона, глава Белого дома подверг критике его высказывание о «ливийской модели» для Ким Чон Ына и даже добавил: «Вы только посмотрите, что случилось с Каддафи!», тем самым давая понять лидеру КНДР, что он не намерен допустить повторения ливийского сценария в отношении северокорейского режима.





Ультраконсерватор Джон Болтон – сторонник жёсткой линии во внешнеполитических вопросах, которому принадлежат идеи об упреждающем ударе по КНДР и «ливийской модели». Разумеется, его фигура вызывала недовольство в Пхеньяне. Ранее на этой неделе заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи предложила США провести переговоры на рабочем уровне, потребовав от Вашингтона «нового подхода» к Пхеньяну. Похоже, что отстранение Болтона – это намёк Трампа на «новый подход».





Американские эксперты видят в действиях Дональда Трампа стремление как можно быстрее добиться успеха во внешней политике, чтобы повысить свои шансы на переизбрание. На прошлых президентских выборах Трамп обещал «большую победу», называя себя «мастером переговоров». Однако пока не только «больших побед», но и каких-либо значительных результатов не просматривается. Сейчас Трампу необходимо хотя бы создать видимость успеха в решении крупнейших внешнеполитических проблем, таких как Афганистан, Иран и Северная Корея. После американо-северокорейского саммита Трамп даже рассматривался в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира, однако Болтон в значительной степени помешал её присуждению, и Трамп в конце концов его устранил. Одновременно растёт обеспокоенность по поводу нестабильности политики администрации Трампа в области национальной безопасности. Отставка Болтона ещё больше ослабила профессиональный уровень сотрудников Белого дома. В результате в случае опрометчивых действий по северокорейскому вопросу в гонке за быстрым успехом рядом не окажется сдерживающей силы.