Проблема разделённых семей Юга и Севера 

Возможностей для воссоединения разделённых семей Юга и Севера становится всё меньше. 60% членов таких семей уже скончались, так и не дождавшись встречи со своими родными и близкими. С каждым годом их остаётся всё меньше, но, к сожалению, политические условия не способствуют исправлению ситуации. Если раньше к празднику урожая и поминовения предков Чхусок и другим большим событиям Юг и Север проводили встречи разделённых семей, то в этом году никаких подобных мероприятий нет. Примерная численность корейцев, разделённых с близкими, оценивается в 10 млн человек. После проведения границы по 38-й параллели такие семьи не имели возможности не только поддерживать связь, но и узнать о судьбе друг друга.

О проведении встреч разделённых семей впервые заговорили в 1971 году. Тогда Общество Красного Креста РК предложило провести переговоры по этому вопросу, и Север ответил положительно. 12 августа 1971 года в пограничном пункте Пханмунчжом состоялись первые переговоры, но до реальной встречи прошло ещё 15 лет. За год в рамках подготовки к расширенным переговорам стороны провели серию рабочих встреч. Представители Общества Красного Креста Юга предложили обменяться информацией о том, живы ли члены разделённых семей, обеспечить свободное посещение ими территорий двух стран и проведение встреч. Но северокорейская сторона потребовала от Юга отмены Закона о национальной безопасности и закрытия антикоммунистических организаций. В итоге расширенные переговоры так и не состоялись. Контакты по линии Красного Креста возобновились только в 1980 году, когда Общество Красного Креста Юга передавало гуманитарный груз Северу в связи с наводнениями. В мае 1985 года стороны договорились о посещении родины членами разделённых семей и об обмене группами артистов. В сентябре того же года встречи состоялись, но на этом обмен прекратился. Политические разногласия правительств двух стран вновь стали препятствием.

В 2000 году состоялся первый межкорейский саммит. Согласно совместной декларации Юга и Севера от 15 июня, ко Дню освобождения Кореи от японского колониального ига состоялся обмен делегациями разделённых семей. С этого момента до 2010 года состоялось 18 таких встреч, после чего межкорейские отношения вновь осложнились. Последняя встреча состоялась 21 августа 2018 года. За всё время было организовано 4,5 тысячи личных встреч разделённых семей и 560 контактов в формате видеоконференций. Это означает, что удовлетворено лишь порядка четырёх процентов заявок на встречи с обеих сторон.