РК против использования Флага восходящего солнца на Олимпиаде-2020 в Токио

ⓒYONHAP News

Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея направило официальное письмо от имени министра Пак Ян У президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом запретить использование Флага восходящего солнца во время летних Олимпийских игр в Токио в следующем году. В письме говорится, что этот флаг использовался японской армией в период Второй мировой войны и оккупации других азиатских стран. В частности, для Кореи, Китая и ряда стран Юго-Восточной Азии этот флаг служит напоминанием о тяжёлых временах и явным политическим символом. Флаг восходящего солнца можно сравнить с нацистской свастикой, которая ассоциируется у европейцев с ужасами Второй мировой войны.

По вышеупомянутой причине Международная федерация футбола уже запретила использование японского флага, отмечается в тексте письма. Кроме того, использование Флага восходящего солнца противоречит олимпийскому духу и таким олимпийским ценностям как стремление к миру и любовь к человечеству. В связи с этим южнокорейское правительство просит Международный олимпийский комитет оказать содействие в том, чтобы флаг не использовался во время проведения Олимпиады.

Ранее Сеул уже направлял Токио вышеупомянутые требования. 29 августа с просьбой отказаться от использования Флага восходящего солнца обратился парламентский комитет по культуре, спорту и туризму, а 3 сентября с аналогичной просьбой обратилось министерство иностранных дел. Тем не менее, 4 сентября японская газета «Санкэй симбун» опубликовала заявление организационного комитета Олимпиады-2020, в котором говорилось, что Флаг восходящего солнца широко используется внутри Японии и не имеет никакого политического контекста. Возмущение общественности усилилось после того, как был представлен официальный дизайн паралимпийской медали, который напоминает вышеупомянутый флаг.



