Президент США отправил в отставку помощника по национальной безопасности

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10 сентября президент США Дональд Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Джона Болтона. На своей странице в Twitter президент сообщил, что Болтон «больше не требуется в Белом доме». «Наши мнения сильно разошлись относительно многих его предложений», - прокомментировал отставку президент.

Джон Болтон занимал свой пост с 22 марта прошлого года, то есть почти полтора года. За это время о его возможной отставке говорили не раз, так как при нём часто возникали разногласия между правительством и Белым домом по внешнеполитическим вопросам. Они касались политики США в Афганистане, Иране, Венесуэле и Северной Корее. Как сообщила New York Times, в последнее время отношения между Трампом и его советником были натянуты из-за позиций по Ирану и Северной Корее. Болтон выбирал агрессивную линию поведения и неоднократно публично критиковал запуски Пхеньяном ракет ближнего радиуса действия. Так, 5 сентября во время официального визита в Японию Болтон назвал действия Пхеньяна нарушением санкций Совета Безопасности ООН, продемонстрировав совершенно иной взгляд на ситуацию по сравнению с Дональдом Трампом. Ранее Джон Болтон также высказывался о превентивном «нападении» на Север, за что его в Пхеньяне называли «советником, разрушающим национальную безопасность».

В связи с отставкой Джона Болтона возможны серьёзные изменения во внешней политике США в целом и в северокорейской политике в частности. Как раз сейчас Вашингтон всё больше склоняется к налаживанию диалога с Пхеньяном. Примечательно, что отставка Болтона примерно совпала по времени с предложением КНДР провести переговоры во второй половине сентября. Эксперты считают, что северокорейская политика США станет более сдержанной, а в Сеуле надеются, что эта перестановка положительно скажется на диалоге между Вашингтоном и Пхеньяном.



