Чо Гук назначен министром юстиции

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9 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин назначил новым министром юстиции Чо Гука, профессора права и бывшего старшего советника главы государства по гражданским делам. Назначение состоялось, несмотря на протесты оппозиции, связанные с обвинениями Чо Гука и членов его семьи в нарушениях закона. В связи с этим сразу после вручения Чо Гуку удостоверения о назначении Мун Чжэ Ин выступил перед народом. В своём заявлении он пояснил, что выбор обусловлен обещанием перед согражданами о реформировании органов власти, которое должно быть выполнено. Президент отметил, что разделяет сомнения народа по поводу справедливости выбора кандидатуры, однако не может отозвать кандидатуру только на этом основании. Таким образом президент дал понять, что обвинения в адрес Чо Гука не доказаны. Мун Чжэ Ин также дал обещание учитывать требования народа при проведении образовательных и других реформ.

Нового министра и его супругу подозревают в подделке документов и использовании личных связей для того, чтобы помочь их дочери поступить в престижное учебное заведение. Так, за время двухнедельной стажировки дочь Чо Гука, бывшая ученица школы иностранных языков, стала автором научной статьи по патологической анатомии. Кроме того, дочь нового министра регулярно получала стипендию на обучение. Вопросы вызывают также подозрительные инвестиции семьи Чо Гука в частные фонды. В связи с этим в Национальном собрании проводилось слушание по кандидатуре Чо Гука, однако его результатом стали лишь усилившиеся разногласия между правящей партией и оппозицией. Сам политик встречался с журналистами, разъясняя предъявленные ему обвинения.

Похоже, недовольство назначением Чо Гука может вылиться в серьёзное противостояние не только между правящей партией и оппозицией, но и между администрацией президента, прокуратурой, министром юстиции и генеральным прокурором.



