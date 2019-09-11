Глава 14. Ким Чхун Чху (2)

Ким Чхун Чху умер через 8 лет после того, как он взошёл на королевский трон. Ему было 59 лет. Люди провели похороны на Юге и поставили могильную плиту. Как мы раньше рассказывали вам, Чхун Чху вместе с Ю Сином внесли большой вклад в объединение Силла. Люди назвали его гуманным правителем, и сыновья короля заняли высокие должности в правительстве.

О нём есть много интересных фактов. Король при жизни ел очень много: 48 кг риса и 9 фазанов в день. После распада Пэкче (660 г.) король только завтракал и ужинал, при этом объем пищи увеличился почти в два раза. Когда он был ещё принцем, он посетил страну династии Тан, чтобы попросить военную помощь для борьбы с Когурё. Его внешность очаровала китайского императора, который позже хотел выдать свою дочь замуж за него, однако наш герой отказался от предложения, и вернулся на родину.

Другая история связана с Пэкче. Во время правления короля Ый Чжа Пэкче находилось в кризисной ситуации, так как король предпочитал проводить время в развлечениях и удовольствиях. Сановник Сон Чхун передал королю словесное предостережение о недопустимости такого поведения. Но король посадил его в тюрьму. Верный чиновник писал письмо даже тогда, когда ему грозила смерть:

«У меня есть для вас один совет. Скоро будет война, но всё же есть способ спастись. Нужно разместить военных в верховьях реки. Если с другой стороны наступают враги, то нужно держаться в крепости Тханхён. Также нельзя пропустить военных моряков в регион Кибольпхо».

Однако совет Сон Чхуна никак не повлиял на короля. Знаки, предупреждающие об угрозе Пэкче, появлялись по очереди один за другим. К примеру, в 659 году в монастыре Охвеса внезапно появилась красная лошадь, которая шесть раз в день мчалась вокруг здания. В феврале того же года много лис каким-то образом проникли в дворец, и одна из них залезла на письменный стол Сон Чхуна. В мае на берегу реки Сачжасу обнаружилась мёртвая рыба 9 метров в длину. Люди, которые съели эту рыбу, умерли. Продолжались страшные события, и люди впали в панику.