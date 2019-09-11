



13 сентября в Корее отмечается праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Для многих корейцев это радостный день встреч с родными и праздничных угощений, но для тех, кто находится вдали от дома или нуждается, этот праздник может, наоборот, прийтись в тягость. В нашем выпуске вы сможете послушать о героях народных сказаний, которые испытывали тоску и грусть накануне праздников.





Выпуск 431. В преддверии праздников

* Песня «Чхуволь манчжон» – Сон Чхан Сун (вокал)

* Мелодия «Лунный ореол» (части «Лунный свет», «Встреча луны») – Чон Дэ Сок (смычковая цитра комунго)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Хынбо разрезает тыкву – Ан Сук Сон, Нам Сан Иль (вокал)