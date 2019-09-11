Предложение Северной Кореи о возобновлении рабочих переговоров с США

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Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи заявила, что её страна хотела бы возобновить переговоры с США на рабочем уровне. Север, видимо, настроен на скорейшее возобновление диалога, однако пока ещё слишком рано говорить об изменении его позиции. Возможно, Пхеньян не хотел бы, чтобы у мирового сообщества сохранялось мнение об отказе северокорейцев от диалога. Северная Корея сказала, что готова к рабочим переговорам с США, однако, в принципе её требования остаются неизменными. Пхеньян призывает Вашингтон произвести «новые расчёты» в корейских делах. Это означает, что Север по-прежнему требует от американской стороны, чтобы та приняла северокорейский подход поэтапной денуклеаризации и отменила санкции против режима. Ситуацию комментирует господин Син Бом Чхоль, директор Центра проблем безопасности и воссоединения Института политических исследований имени Чон Чжу Ёна.