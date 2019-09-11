Праздник Чхусок

Генри дебютирует в голливудском фильме «Собачья жизнь-2»
2019-09-11
#Сближаясь с Севером l 2019-09-12
В КНДР осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок относится к числу традиционных праздников, которые до середины 80-х годов считались пережитком феодализма. Однако в 1988 году на Севере было восстановлено празднование Чхусок как традиционного праздника урожая, приходящегося на 15-й день восьмого месяца по лунному календарю. В социалистической Корее Чхусок не относится к числу главных национальных праздников, каким он является на Юге, поэтому выходным там является только один день. Если на Юге ритуальный стол накрывается по установленным правилам, и каждое блюдо на нем занимает определённое место, то северокорейцы подходят к этому проще и ставят пищу без соблюдения какого-либо порядка. Как отмечают Чхусок, и какую пищу готовят по случаю праздника на Севере, нам поможет выяснить эксперт по северокорейской кухне госпожа Ан Ён Чжа, которая раньше работала шеф-поваром в гостевом доме при Министерстве народных вооружённых сил КНДР.
2019-09-11
2019-04-11
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2019-09-13