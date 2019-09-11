Дебютный альбом бойз-группы 'X1’





Рубрику «Новые альбомы» сентября мы посвятили трекам из дебютной пластинки новой бойз-группы 'X1'. Дебютная пластинка группы появилась на свет 27 августа 2019 года. Всего за несколько дней ей удалось покорить верхние строчки не только популярных музыкальных хит-парадов Кореи, но и чарты многих других стран. Например, всего через день после своего выпуска альбом сумел возглавить чарты 'iTunes' в 19 странах мира, включая Малайзию, Россию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Такой успех был не удивителен, так как многие любители K-Pop музыки с большим нетерпением ожидали дебюта группы. Известно, что в составе коллектива 'X1' поют 11 участников, занявших первые одиннадцать мест в четвёртом сезоне конкурсной шоу-программы на выживание 'Produce_X101'. Дебютный альбом группы, получил название «비상: QUANTUM LEAP», который можно перевести на русский язык как «Взлёт: квантовый скачок». В него вошли семь треков, а звание главной получила песня 'Flash' жанра хаус и future trap стиля. Эта песня прозвучала первой в рамках нашей рубрики «Новые альбомы» сентября в исполнении бойз-группы 'X1'. А далее мы прервались ещё раз и включили в эфто другой трек из дебютного альбома этой бойз-группы - synth-pop дэнс-песню под названием «Ты самая красивая, когда смеёшься» в исполнении группы 'X1'. Затем мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей ритмичную дэнс-песню под названием 'U GOT IT’ бойз-группы 'X1', в тексте которой выражено искреннее желание молодых людей, готовых сохранить свою любовь, во что бы то ни было!

Слушая песни группы можно заметить, что если ранее в рамках шоу-программы 'Produce_X101' ребята придерживались образов милых парней, то в настоящее время, в связи с дебютом в составе 'X1', они предпочли более харизматичные и мужественные образы, которые кажутся более впечатляющими. Мы желаем новой бойз-группе творческих успехов, развития и долгой карьеры. А в завершение нашей очередной рубрики «Новые альбомы» на наших волнах прозвучала спокойная баллада под названием «Ничего» бойз-группы 'X1', в тексте которой ребята надеются, что смогут подарить утешение всем нуждающимся сейчас в поддержке.





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