Мун Чжэ Ин готовится к встрече с Дональдом Трампом

В конце сентября, в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча президентов РК и США Мун Чжэ Ина и Дональда Трампа. Мероприятие будет проходить на фоне опасений по поводу союза Сеула и Вашингтона, а также возможности возобновления диалога КНДР и США. Актуальными являются проблемы вокруг южнокорейско-японского соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) и разделения расходов на содержание американского военного контингента. Внимание привлекает также и роль Сеула в налаживании диалога КНДР и США. Недавно замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи предложила США возобновить рабочие переговоры в конце сентября. Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона, который был довольно жёстко настроен в отношении КНДР. Таким образом, условия для возобновления диалога Пхеньяна и Вашингтона постепенно налаживаются.





Вновь встаёт вопрос о посреднической роли Мун Чжэ Ина в этом процессе. Изначально в сессии Генеральной Ассамблеи ООН должен был участвовать премьер-министр РК Ли Нак Ён. Но затем Мун Чжэ Ин решил лично поехать в Нью-Йорк. Это может свидетельствовать о намерении сосредоточиться на поддержке диалога КНДР и США в ходе предстоящей встречи с Дональдом Трампом. Вашингтон и Пхеньян не могут сгладить разногласия по вопросу денуклеаризации. Камнем преткновения, в частности, являются санкции против Пхеньяна. США по-прежнему настаивают на единовременном отказе КНДР от ядерной программы в обмен на снятие санкций и помощь в экономическом развитии. Север же выступает за поэтапный процесс. В ситуации отсутствия какого-либо прогресса Пхеньян предложил возобновить диалог, при этом потребовав от США избрать новый подход, избежав прежних негибких позиций. Поэтому всё зависит от того, что предложит Вашингтон, и примет ли это Пхеньян. Для Трампа, готовящегося к выборам, очень важно показать успех на мировой политической арене, в особенности по северокорейской проблеме. Поэтому посредническая роль Мун Чжэ Ина вновь приобретает важность.





В отношениях РК и США в последнее время наметились не самые радужные изменения. Так, Вашингтон неоднократно высказывал недовольство решением Сеула не продлевать срок соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), что является необычной позицией США. Американская сторона мотивирует своё недовольство интересами союза РК и США, а также трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. В Сеуле настаивают на том, что отказ от сотрудничества в рамках GSOMIA не скажется на безопасности в связи с низким уровнем взаимодействия сторон через соглашение. Кроме того, РК предстоит решить ещё один непростой вопрос о распределении расходов на содержание военного контингента США. По этой теме Дональд Трамп постоянно наращивает критику в отношении союзников.



