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Продюсер (10) 있잖아

#Говорим как герои сериалов l 2019-09-15

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

있잖아

[Ит-чча-на] 

Слушай


Грамматика

Происходит это выражение от глагола 있다 «быть, существовать». Сюда соединяется суффикс –지 и окончание –않아, -지않아, сокращенно 잖아, которое используется при обращении к собеседнику с уточнением или поправкой. К примеру 내가 전에 말했잖아 «я же тебе раньше говорила» или 이 영화 너무 재미있잖아 «это фильм ведь такой интересный». В нашем случае 있잖아 обозначает уточнение о какой-либо информации, поэтому это выражение обычно применяется, когда нужно начать разговор. На русский язык можно перевести как «знаешь, слушай, смотри».


있잖아 실수로 너가 아끼는 컵을 깨트렸어

- Знаешь, я случайно разбила твою любимую кружку.


있잖아우리 내일 같이 점심 먹을래?

- Слушай, может быть завтра пообедаем?


있잖아 사람이  좋아하는  같아

- Знаешь, мне кажется, что ты ему нравишься.  


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