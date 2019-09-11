Продюсер (10) 있잖아

Фраза недели

있잖아

[Ит-чча-на]

Слушай





Грамматика

Происходит это выражение от глагола 있다 «быть, существовать». Сюда соединяется суффикс –지 и окончание –않아, -지않아, сокращенно 잖아, которое используется при обращении к собеседнику с уточнением или поправкой. К примеру 내가 전에 말했잖아 «я же тебе раньше говорила» или 이 영화 너무 재미있잖아 «это фильм ведь такой интересный». В нашем случае 있잖아 обозначает уточнение о какой-либо информации, поэтому это выражение обычно применяется, когда нужно начать разговор. На русский язык можно перевести как «знаешь, слушай, смотри».





- 있잖아, 나 실수로 너가 아끼는 컵을 깨트렸어.

- Знаешь, я случайно разбила твою любимую кружку.





- 있잖아, 우리 내일 같이 점심 먹을래?

- Слушай, может быть завтра пообедаем?





- 있잖아, 저 사람이 너 좋아하는 거 같아.

- Знаешь, мне кажется, что ты ему нравишься.



