Актёры Ким Го Ын и Чон Хэ Ин

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Главные роли в фильме «Настройтесь на любовь» сыграли актёры КимГ Ын и Чон Хэ Ин, любимцы публики и очень известные актёры в Южной Корее. Оба актёра – относительные новички в корейском кинобизнесе, но уже успели завоевать любовь и признательность как со стороны зрителей, так и со стороны кинокритиков. Ким Го Ын известна российскому зрителю по главной женской роли в сериале «Гоблин». Чон Хэ Ина, скорее всего, знают не все, но в самой Корее он считается восходящей звёздочкой. Давайте же узнаем о них чуть более подробно.