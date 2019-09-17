Украшения для головы от компании Yujinbuty, сочетающие традиции и современность

© Yujinbuty

Сегодня мы познакомимся с компанией Yujinbuty (유진브티). Она специализируется на украшениях для головы, в которых сочетаются традиции и современность. Говорит президент компании г-жа Рю Чжин.





Наша компания называется Yujinbuty. Название бренда Jinccecil. Первый слог Jin - это моё имя. А Сecil от имени известного дизайнера Сесилии Манц (Cecilie Manz), концептуальный дизайн которой мне очень нравится. Хочется быть похожей на неё. Поэтому я и объединила два наших имени. Jinccecil отражает новое видение и переосмысление дизайна традиционных украшений, что даёт начало перерождённым аксессуарам. Я хочу создавать дизайн, который будет подходить не только соотечественникам, но и иностранцам.





Компания Yujinbuty основана в 2013 году. Она специализируется на украшениях для головы, в которых сочетаются традиции и современность. Шпильки, заколки и другие вещи, которыми пользовались в прошлом, компания пытается пересмотреть, дав им новую жизнь. Конечно, дизайн меняется с учётом предпочтений 21-го века. 10 лет основатель компании госпожа Рю Чжин работала модельером.





Сначала, учитывая опыт работы модельером, я хотела запустить своей бренд одежды. Но, как вы знаете, для этого нужно много времени и средств. Поэтому я решила начать с более доступной ниши аксессуаров, чтобы потом постепенно расширить сферу деятельности в мире моды. Но этим я занимаюсь до сих пор. По какой-то причине я не люблю обычные ювелирные изделия, которые носят все. В моих глазах наши традиционные украшения всегда выглядели более привлекательно и красиво. Мне нравятся украшения и одежды, использовавшиеся во дворцах. Когда я посещала музеи, чаще всего взгляд падал на украшения для волос. В итоге я решила заняться именно этим направлением, учитывая, в том числе, возможность экспорта.





В университете госпожа Рю Чжин специализировалась на электронике и коммуникациях, но карьеру она начала с модельера на телевидении. Её всегда интересовали корейские традиционные украшения и одежда. Поэтому она открыла компанию, занявшись этим направлением. Нужно признать, что ей удалось многого достичь. Особо стоит поговорить о шпильке для волос.





Обычные шпильки для волос, которые называются пинё, выглядят традиционно. То есть, они красивы, но не совсем подходят для ежедневного использования. Поэтому я решила добавить современного дизайна, одновременно упростив общий вид. Я избрала три концепта, которые будут подходить для разных ситуаций. Это традиционный стиль, повседневный и торжественный.





В прошлом корейские женщины для свадебной церемонии делали особую причёску, заплетая косы и укладывая их вокруг головы. Тут активно использовалась шпилька или заколка пинё, которая выглядит как аккуратная спица или палочка, украшенная камнями и узорами. Её изготовляют из золота, серебра, нефрита и дерева. Пинё, помимо практического применения, являлась статусным украшением, которое, в зависимости от уровня исполнения, говорила о статусе его обладательницы. Госпожа Рю Чжин, влюблённая в них, решила придать им современного лоска.





© Yujinbuty

Для меня это также была непростая задача. Если убрать традиционный оттенок и дизайн, то мои современники просто не поймут, что это. К тому же нужно позаботиться о передаче смысла данного украшения. Поэтому я потратила много сил для того, чтобы сохранив базу традиционности, выразить современность через ненавязчивые дизайнерские решения. Для этого мне пришлось много учиться, изучая различные материалы. Все эти усилия дали результат.





Обычно пинё - очень красивое украшение, которое в повседневной жизни использовать не совсем удобно из-за глубокого изящества и некой торжественности. Поэтому госпожа Рю Чжин сосредоточилась на создании дизайна, который будет сочетать в себе изюминку этого традиционного украшения, практичность и не слишком кричащий, мягкий облик. Она стремилась сделать так, чтобы пинё могли использовать абсолютно все, без особых сложностей. Она создала разнообразный дизайн, включающий самые разные цвета и формы. Это дало простор для выбора простым потребителям. На первой же выставке её работой заинтересовались за рубежом.





Первой выставкой, в которой мы приняли участие, стало мероприятие Chic в Шанхае. Удача была с нами. Тогда мы получили первый заказ. Мои усилия по приближению пинё к простым людям принесли плоды. Наши работы были тепло встречены. Я была в восторге. С тех пор мы постоянно участвуем в различных выставках. У нас около четырёх с половиной тысяч дизайнерских решений, если учитывать и цвета. Наверное, покупатели пришли к выводу, что мы неплохо подготовились для первого участия в международной выставке. Поэтому с самого начала мы начали получать заказы.





Компания Yujinbuty привлекала внимание на выставках богатейшим выбором. Сегодня это компания, получившая признание в сфере аксессуаров и украшений. Она пользуется популярностью и внутри страны, что было подтверждено наградой Seoul Award. Поэтому можно не сомневаться в дальнейшем успехе этой южнокорейской компании.