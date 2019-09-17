Решение по процентной ставке ФРС США

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17-18 сентября Федеральная резервная система США примет решение по процентной ставке. В ситуации нестабильности, связанной с мировым экономическим застоем и продолжением торговой войны между США и Китаем, многие задаются вопросом о том, пойдёт ли ФРС на снижение показателя? Мы поговорим на эту тему с директором Института глобальной экономики господином Ким Дэ Хо.





17-18 сентября в США состоится заседание Федеральной резервной системы . Решение этой организации по процентной ставке оказывает огромное влияние на только на американскую, но и на всю мировую экономику. В прошлом месяце ставка была снижена на 0,25%. Тогда многие эксперты склонялись к тому, что размер снижения составит 0,50%. Поэтому на этот раз есть вероятность дополнительного снижения на четверть процента.





31 июля Федеральная резервная система снизила процентную ставку на четверть процента. Это произошло впервые после финансового кризиса 2008 года. Данная мера ознаменовала прекращение прежней кредитно-денежной политики, которая велась с конца 2015 года. Тогда в ФРС указали на возможность дополнительного снижения ставки. При этом было чётко заявлено, что речь не идёт о долгосрочном понижении показателя. Многие эксперты полагают, что на этот раз можно ожидать дополнительного снижения.





На Чикагской товарной бирже уже ведутся торги на основе прогнозов по решению ФРС. Если рассмотреть статистику, то 90% игроков биржи склоняются к тому, что ставка будет снижена на четверть процента. В настоящий момент состояние американской экономики не такое хорошее, как можно подумать. Недавно появились данные о том, что индекс производственной отрасли начал падать впервые за три года. Рост цен также невелик. Рост экономики и другие макроэкономические показатели тоже создают условия для снижения ставки.





Сегодня большинство экспертов считают, что ФРС снизит базовую процентную ставку на четверть процента. Такую вероятность не исключает и Wall Street Journal. Ситуация в мировой экономике непростая, но однозначно назвать её кризисной также нельзя. В этой связи ФРС может осуществлять незначительное снижение ставки, показывая направления развития мировой экономики.





В зависимости от того, будет ставка повышена или понижена, в значительной степени зависит состояние мировой экономики. В случае снижения можно ожидать уменьшения стоимости доллара. Это приведёт к изменению ситуации на валютном рынке. В данный момент наблюдается спад мировой экономики. Поэтому многие страны хотят снизить ставку, и эта возможность у них появится, если на такой шаг пойдёт ФРС. Если такие страны как Корея или Китай сделают это без аналогичных действий ФРС, то возможно ухудшение ситуации на финансовых рынках и обострение проблемы с валютными курсами.





В настоящий момент некоторые страны снижают процентные ставки. Так, после 31 июля, когда ФРС уменьшила отметку, этому примеру последовали Новая Зеландия, Индия и Таиланд. В мире растёт нестабильность из-за торговой войны США и Китая, ухудшения экономической ситуации в КНР, которая являлась двигателем роста мирового рынка. Продолжают замедляться темпы роста экономики в Европе, и в этой ситуации центральные банки по всему миру вводят политику количественного смягчения. Сегодня мы видим снижение объёма мировой торговли. На мировом рынке начинаются валютные войны. В прошлом году ФРС четыре раза повышала учётную ставку. Это вынудило другие страны поступить так же, что дало начало «эпохе сокращения рынка». Но ухудшение экономический ситуации привело к снижению ставок. Если ФРС продолжит такую политику, а Банк Кореи последует этому примеру, то в Республике Корея учётная ставка впервые окажется ниже одного процента.





Если ставка будет снижена, то это уменьшит процентную нагрузку на компании при получении средств. То есть, бизнес получает послабление, а производство растёт. Часто компании находятся в долгах. Даже если они не смогут получить новые кредиты, их положение улучшится из-за ослабления процентов по займам. Это, несомненно, приведёт к активизации мировой экономики, что хорошо для РК, которая сильно зависит от внешней торговли.





Снижение процентной ставки не обязательно должно привести к активизации экономики. Если экономика слаба, то манипуляции с процентной ставкой не станут гарантией активизации инвестиций. Однако то решение ФРС даст мировой экономике шанс на выход из застоя.