Компания Chunzam-Bio, которая специализируется на аминокислотах шёлка

© ChunZam Bio

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Chunzam-Bio (천잠바이오), которая специализируется на аминокислотах шёлка.

Подробнее о ней нам расскажет её президент г-жа Чо Мун Чжа





История Chunzam-Bio началась с того, что я влюбилась в шелкопрядов настолько, что меня называют в шутку «госпожа шелковица». Мне понравился белок шелкопряда, о котором я узнала случайно. В этой сфере я уже около 20 лет. Я начинала с продаж продукции, связанной с шелкопрядами. У меня было желание создать собственный очень хороший продукт. Но для этого не было необходимых условий. В 2015 году я, наконец, начала производство. Сегодня я поставляю на рынок продукт из хорошего сырья, созданный так, как я хотела.





История Chunzam-Bio началась в 1983 году. Г-жа Чо Мун Чжа занималась уходом за кожей и за здоровьем в целом. Случайно она узнала о белке шелкопряда и постепенно переключилась на эту сферу. Сегодня г-жа Чо Мун Чжа занимается производством и продажей продукции из кокона шелкопряда. В самом названии компании 천잠 (Chunzam) означает «шелкопряд». Настолько г-жа Чо Мун Чжа поглощена своим делом. Она вкладывает все силы в разработку продукции, связанной с шелкопрядом.





Плюс шелкопряда состоит в чистом белке. И листья шелковицы, которые поедают шелкопряды, и сами гусеницы имеют активное применение, и в них нет ничего лишнего. Это нескончаемая кладезь возможностей по изучению и созданию хороших продуктов. Сам белок шелкопряда очень хороший, который прекрасно подходит для нашего организма.





Говорят, шелкопряд - это насекомое посланное человеку небесами. В прошлом он применялся для производства шёлка для самых дорогих одежд. Шёлковые нити используются более трёх тысяч лет. Если нанести на них антимикробные пищевые добавки, то их можно применять в качестве медицинских нитей для операций, которые растворяются в организме. Шёлковый белок или шёлковый клей отлично совместим с организмом человека. Поэтому его используют в качестве материала в искусственных костях и даже барабанных перепонках. Понимая эти преимущества, компания Chunzam-Bio впервые в стране разработала технологию выделения 18-ти видов природных сложных аминокислот. Сегодня на основе шёлковых аминокислот создаются различные продукты. Это мыло, сырьё для косметики, зубная паста с уникальными свойствами и другие. Будучи специалистом по уходу за кожей, г-жа Чо Мун Чжа приложила немало усилий для создания природного мыла.





© ChunZam Bio

Мыло, приготовленное из ферментированного кокона шелкопряда, включает в свой состав белки и минералы. Если при умывании сделать небольшой массаж с пенкой, то весь день кожа остаётся увлажнённой. Кожа получает упругость за счёт белка и минералов. Уже через неделю использования кожа лица светлеет. Поэтому сегодня одного мыла достаточно для качественного ухода за кожей.





Вещества в составе кокона шелкопряда схожи с кожей человека. Шёлковый белок стимулирует производство коллагена и способствует восстановлению повреждённой кожи. Эти полезные свойства заложены в мыле 천잠 (Chunzam). Компания имеет собственную технологию ферментации шёлкового белка, к которому также добавляются микроорганизмы, органические кислоты, аминокислоты и минералы. Это придаёт мылу уникальные восстанавливающие характеристики. Помимо готового мыла, компания представила на рынок материал, который позволяет каждому самостоятельно, в домашних условиях, создавать мыло под свои нужды и предпочтения. Готовый материал достаточно нарезать и растопить в кастрюле при низкой температуре. Затем можно добавить какую-нибудь эссенцию или маслор. Получившаяся масса помещается в пластиковую баночку или бутылочку, а после высыхания нарезается и используется. Так можно получить очень качественное мыло собственного производства, аналоги которого на рынке стоят в разы дороже. Компания Chunzam-Bio получила награду Seoul Award за качественный продукт. Сегодня компания стремится на зарубежные рынки.





Наша цель состоит в значительном расширении рынка. Я хочу создать такой продукт на основе своей технологии ферментации, который все будут узнавать и любить. Чтобы каждый говорил, что это отличный, хороший, прекрасный продукт. Я хочу постепенно наращивать долю на рынке.





Шелкопряды дают материал для создания мыла, косметики и других средств для ухода за кожей, а также пищевых продуктов и медицины. Компания Chunzam-Bio это компания, которая видит и реализует неограниченные возможности этого направления.