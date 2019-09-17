Южнокорейский рынок недвижимости в ожидании изменений

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Южнокорейское правительство в ближайшее время установит потолок цен на новое жильё в частном секторе. Ранее эта система касалась только многоквартирных домов, построенных на государственной земле. Между тем, на рынке уже видны очертания побочного эффекта от подобных действий властей. Подробнее о ситуации в целом нам расскажет член комитета по вопросам недвижимости при банке «Кунмин» г-н Пак Вон Гап.





Строительные компании пытаются максимально использовать время, оставшееся до вступления в силу системы контроля цен на новостройки. В сентябре к сдаче готовы почти 52 тыс. квартир. Это второй показатель за последние десять лет, если не учитывать 2015 год, когда на рынке наблюдался высочайший подъём. По сравнению с сентябрём прошлого года показатель вырос в 3,2 раза. В Сеуле и столичном регионе наблюдается увеличение цен на квартиры. Это не может не вызвать интереса потребителей. Поэтому с позиции строительных компаний нужно распределить квартиры как можно быстрее, до введения новой системы.





В сентябре планируется сдать в эксплуатацию почти 52 тысячи новых квартир. Это очень высокий показатель. Учитывая выходные по случаю осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, на рынке появится огромное количество предложений. Перед введением правительством контроля за ценами на новостройки рынок активизируется.





Конкуренция между покупателями очень высокая. К примеру, недавно в сеульском муниципальном районе Тончжак-ку на каждую новую квартиру претендовали в среднем 203 покупателя. То есть, выиграть право на покупку жилья крайне сложно. На каждую квартиру площадью 84 кв. метра претендовали 1.123 покупателя. Показатель свыше тысячи фиксируется впервые за три года.





6 августа министерство сухопутных территорий и транспорта сообщило о намерении ввести систему контроля за ценами на новостройки. Сразу после этого рынок резко активизировался. Нынешние цены на рынке нового жилья выше, чем они будут после введения системы. Но высокая активность потребителей связана с опасениями о резком уменьшении числа предложений, поскольку строительным компаниям будет менее выгодно и гораздо сложнее работать по сниженным государством ценам. При этом растут цены на рынке вторичного жилья. В августе рост достиг максимальной за десять месяцев отметки.





Можно сказать, что введение потолка цен на новостройки может привести к трём моментам. Сегодня на рынке главенствующее положение занимает реновация жилья. В этом сегменте ожидается застой, который затронет и обычные квартиры. Второй момент заключается в том, что люди будут уделять основное внимание распределению новостроек, цены на которые должны снизиться. Но в этом случае упадёт спрос на квартиры на вторичном рынке. Кроме того, многие воспринимают нынешнюю ситуацию как преддверие нехватки на рынке нового жилья. То есть, в настоящий момент мера правительства, призванная улучшить ситуацию на рынке и облегчить условия приобретения жилья гражданами, пока приводит к неразберихе на рынке.





Меры правительства имеют свою цель, которая снаружи вполне оправданна. Но есть вероятность оказания негативного влияния на существующую систему спроса и предложения, которая фактически будет находиться под контролем государства. Изначально ограничения на стоимость новостроек планировалось ввести в начале октября. Однако сегодня в правительстве нет единого мнения. Поэтому введение системы под вопросом.





Внесение поправок в закон не означает обязательного введения изменений. Сначала проводится заседание комитета по жилищной политике. Его председателем является министр сухопутных территорий и транспорта. В работе комитета принимают участие 13 экспертов, а также замминистра планирования и финансов. Я считаю, что перед заседанием комитета будут проведены различные процедуры оценки возможных последствий и эффективности новой инициативы.





1 сентября вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги заявил, что система контроля стоимости новостроек будет вводиться не сразу в начале октября. Конкретное время планируется определить после анализа ситуации на рынке и в экономике в целом. Рынок больше всего боится нестабильности, поэтому правительству нужно изучить нынешнюю ситуацию и предотвратить всевозможные побочные эффекты заранее.