Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)





Режиссер: Ли Ге Бёк

Жанр: комедия, драма

В ролях: Чха Сын Вон, Ом Чхэ Ён, Пак Хэ Чжун

Премьера: 11 сентября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами до 12 лет.





Моя дочь?! Я тебя в первый раз вижу! Кто ты?





Хозяин ресторана лапши «кхальгуксу» Чхоль Су (Чха Сын Вон) слывёт первым красавцем в округе, сражающим на повал своей красотой. В то же время молодой человек обладает чрезмерно инфантильным характером и ведёт себя, как ребёнок. Однажды он встречает свою дочь по имени Сэт Пёль (Ом Чхэ Ён), однако девочка оказывается полной противоположностью характера своего отца.