Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)

Актёры Ким Го Ын и Чон Хэ Ин
2019-09-17
#Новости шоу-бизнеса l 2019-09-16
Режиссер: Ли Ге Бёк
Жанр: комедия, драма
В ролях: Чха Сын Вон, Ом Чхэ Ён, Пак Хэ Чжун
Премьера: 11 сентября 2019 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами до 12 лет.
Моя дочь?! Я тебя в первый раз вижу! Кто ты?
Хозяин ресторана лапши «кхальгуксу» Чхоль Су (Чха Сын Вон) слывёт первым красавцем в округе, сражающим на повал своей красотой. В то же время молодой человек обладает чрезмерно инфантильным характером и ведёт себя, как ребёнок. Однажды он встречает свою дочь по имени Сэт Пёль (Ом Чхэ Ён), однако девочка оказывается полной противоположностью характера своего отца.
2019-09-17
2019-09-16
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2019-09-17