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Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-09-16


Режиссер: Ли Ге Бёк

Жанр: комедия, драма

В ролях: Чха Сын Вон, Ом Чхэ Ён, Пак Хэ Чжун

Премьера: 11 сентября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами до 12 лет.


Моя дочь?! Я тебя в первый раз вижу! Кто ты?


Хозяин ресторана лапши «кхальгуксу» Чхоль Су (Чха Сын Вон) слывёт первым красавцем в округе, сражающим на повал своей красотой. В то же время молодой человек обладает чрезмерно инфантильным характером и ведёт себя, как ребёнок. Однажды он встречает свою дочь по имени Сэт Пёль (Ом Чхэ Ён), однако девочка оказывается полной противоположностью характера своего отца.

Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
Не падай духом, мистер Ли (힘을 내요, 미스터 리 / Cheer Up, Mr. Lee, 2019)
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