Проблема возможного сброса Японией радиоактивной воды в море

Радиоактивная вода на АЭС «Фукусима-1» продолжает накапливаться. Это загрязнённая вода использовалась для охлаждения реактора, который в результате цунами вышел из строя. Авария на объекте произошла в результате самого сильного землетрясения в истории страны, которое произошло 11 марта 2011 года. Сразу после толчков АЭС «Фукусима-1» была на 4-5 метров накрыта волной, вызванной цунами. В этой связи там отключилось электричество, вышел из строя механизм охлаждения, расплавилась активная зона реактора. Также произошло три взрыва водорода. В итоге произошла утечка радиоактивных веществ. Тогда для охлаждения в активную зону закачивалась вода, в том числе и морская. Ежедневно объём хранимой радиоактивной воды увеличивается на 170 тонн. По состоянию на конец июля её общий объём составил 1 млн 150 тыс. тонн. Вся отработанная вода хранится в герметичных резервуарах. Это связано с огромными затратами и сложностью процесса утилизации загрязнённой воды. Планы по её сбросу в море стали известны и вызвали большой шум после заявления старшего специалиста Green Peace в Берлине Шона Берни. Он, в частности, озвучил информацию о том, что Япония рассматривает возможность сброса более чем миллиона тонн радиоактивной воды в Тихий океан. По его словам, течение разнесёт эту воду по всему миру, пострадает ряд стран, в том числе и РК. 14 сентября на пресс-конференции он подчеркнул, что РК должна поднять эту проблему на международном уровне.





В поле международного права есть механизмы, предотвращающие возможный сброс загрязнённой воды в море. Это, к примеру, Конвенция ООН по морскому праву, которая требует от своих членов принятия мер по недопущению, снижению и ограничению загрязнения моря. Действует также Лондонская конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. За безопасную атомную энергетику борется МАГАТЭ. Но эта организация, по сути, может принять только рекомендательные меры. При сбросе воды в море следует сообщать об этом в МАГАТЭ. Но каждая страна самостоятельно определяет допустимый уровень загрязнения радиоактивным изотопом водорода – тритием. Так, если в РК отметка составляет 40 тысяч беккерелей на литр воды, то в Японии - 60 тысяч. Показатель на АЭС «Фукусима-1» - 120 тыс. беккерелей.





Проблема в том, что есть общий принцип, запрещающий загрязнять море, но нет конкретных правил. К примеру, Япония может утверждать, что сброс воды не нанесёт ущерба другим странам. Также в Токио свои действия могут оправдать форс-мажором, учитывая огромные объёмы радиоактивной воды. К тому же сложно доказать незаконность действий и их последствия. Между тем, в Сеуле считают возможным максимально привлечь интерес мировой общественности к данной проблеме через МАГАТЭ. Если весь мир выразит протест, то Японии будет не так просто пойти на этот шаг. То есть, нужно начать сбор доказательств и данных о возможных последствиях сброса воды в море.



